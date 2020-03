Para fazer face aos constrangimentos financeiros causados pela pandemia da Covid-19, vários clubes belgas, entre os quais o Anderlecht e o Standard Liège, estão a aplicar regras de desemprego temporário aos jogadores e treinadores.

O Anderlecht, a equipa mais titulada do país, comunicou esta segunda-feira que aplicou o «desemprego técnico» a parte dos epregados, devido àquilo que diz ser um impacto económico sem precedentes. O clube diz ainda que jogadores e treinadores «aceitaram o esforço proporcional e considerável» para reduzir custos nas próximas semanas.

Também o Standard Liège, do português Orlando Sá, anunciou a mesma medida no fim de semana para um grupo de treinadores do clube.

Há ainda outros clubes dos dois principais escalões que estão a aplicar normal de regulação temporal de emprego.