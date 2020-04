O Standard Liège, equipa do português Orlando Sá, chegou a acordo com os jogadores para uma «importante redução» dos seus salários. O valor deduzido vai ser doado aos hospitais da cidade, para a luta contra a pandemia da covid-19.



«Os jogadores aceitaram uma importante redução dos seus salários e estão satisfeitos por uma parte dessa redução ser destinada aos hospitais de Liège, como forma de os apoiar na luta contra esta pandemia», publicou o clube belga, no site oficial.



Apesar do clube não especificar, o jornal Dernière Heure indica que os salários fixar-se-ão nos 3.300 euros brutos, entre 19 de março e 3 de maio, com critérios de proporcionalidade, consoante os vencimentos. De referir ainda que o clube já tinha proposto uma redução salarial de 90 por cento aos jogadores, que foi recusada por alguns atletas, inclusive por Orlando Sá.



A Liga belga está em stand-by, depois de os responsáveis terem dito que queriam dar por terminada a competição, discussão que terá lugar próxima na segunda-feira.