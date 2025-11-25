Seis meses depois de ter rescindido o contrato que tinha com a Liga francesa (válido até 2029), a plataforma DAZN confirmou que o contrato com a Liga belga, que era válido para o período 2025-2030, foi encerrado prematuramente.

O contrato previa o pagamento de 84 milhões de euros por ano, mas a DAZN considerou, em comunicado emitido nesta terça-feira, ter sido «impossível chegar a um acordo de distribuição comercialmente viável» com as principais operadoras.

«Estamos desapontados por, apesar das várias tentativas no sentido de resolver a situação, termos chegado a um ponto em que a DAZN não teve outra escolha que não reconhecer a rescisão do contrato ao abrigo da lei belga», lê-se ainda na nota da DAZN, assinada pelo diretor-geral da DAZN Bélgica e Luxemburgo, que alega que estava a operar com prejuízo.

A DAZN informa que vai continuar a transmitir jogos da Liga belga (Pro League) até ao final do ano ou até que uma solução seja encontrada, mas o cancelamento do contrato tem naturais implicações nos rendimentos dos clubes do campeonato, sendo essa situação particularmente dramática nos emblemas mais modestos, nos quais as receitas provenientes de direitos televisivos podem representar entre 70 e 80 por cento dos rendimentos total.

Segundo a imprensa belga, os clubes estão já a explorar possíveis alternativas, desde o lançamento de um canal de televisão da Pro League para que a transmissão dos jogos não corra o mínimo risco.