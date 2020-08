O Gent oficializou a chegada do treinador Laszlo Bölöni, que substituiu Jess Thorup depois do arranque em falso da equipa que na temporada 2019/20 disputou a Liga dos Campeões.

O clube não conquistou nenhum ponto em dois jogos para o campeonato, e o treinador romeno chega para inverter a situação, com a promessa de futebol atrativo, tal como fez no seu anterior clube, o Antuérpia.

Bölöni foi o último técnico a levar o Sporting ao título, em 2002, num plantel recheado de estrelas como João Pinto, Jardel, Ricardo Quaresma, Pedro Barbosa ou Paulo Bento.

Esteve em Portugal duas temporadas e na primeira, além do título de campeão nacional, venceu a taça de Portugal com o clube leonino, tendo ainda conquistado a Supertaça no início da época seguinte.

Derrotou em ambas as ocasiões um Leixões que subiu do terceiro ao segundo escalão, sob a mão de Carlos Carvalhal.