Axel Witsel anunciou, através das redes sociais, a retirada da seleção da Bélgica.



A decisão do antigo jogador do Benfica surge meses após ter ficado de fora da primeira convocatória do novo selecionador, Domenico Tedesco.



«Após uma cuidada reflexão, é com muita emoção que informo que tomei a decisão de me retirar do futebol internacional. Foi um grande orgulho poder representar o meu país durante 15 anos. Neste momento é mais importante dedicar o meu tempo à minha família e ao meu clube [Atlético de Madrid]. Agradeço a todas as pessoas que me permitiram crescer com a camisola dos Diabos Vermelhos. Obrigado a todos os meus treinadores e colegas, além do staff médico. Obrigado a todos os adeptos que me acompanharam ao longo das 130 internacionalizações. Boa sorte para a nova geração que, certamente, nos fará viver momentos incríveis», escreveu o médio de 34 anos.



Axel Witsel retira-se após 130 internacionalizações e participações nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022 e nos Europeus de 2016 e 2020.