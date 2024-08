A Federação de Futebol da Bélgica reagiu ao comunicado de Thibaut Courtois, que informou que não voltará a representar a seleção enquanto Domenico Tedesco se mantiver no comando técnico.

Depois do Europeu questionámos Courtois sobre os seus planos para o futuro com os Diabos Vermelhos. Agora eles são claros e respeitamos a sua decisão. Gostaríamos que agradecer a Thibaut pelos grandes momentos com os Diabos Vermelhos e desejamos-lhe boa sorte para o futuro. a Federação Belga de Futebol lamenta mas aceita a decisão de Thibaut Courtois de não voltar a jogar pelos Diabos Vermelhos com o atual treinador», pode ler-se.

Recorde-se que Courtois não participou no último Europeu.