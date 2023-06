Thibaut Courtois deixou o estágio da seleção da Bélgica antes da partida contra a Estónia, da fase de qualificação para o Euro 2024. O guarda-redes do Real Madrid alegou estar lesionado enquanto o selecionador Domenico Tedesco revelou que este ficou descontente pelo facto de não ser capitão dos «red devils» diante da Áustria.



Yannick Ferreira-Carrasco não escondeu a «desilusão» pela decisão do compatriota em abandonar a concentração da seleção.



«Entendemos mais ao menos o que aconteceu. Tivemos uma reunião com o selecionador e ele foi claro connosco. Nós, os mais velhos, ainda não tivemos oportunidade de falar com o Thibaut. Mas ficámos desiludidos com a reação dele. No final, ele faz parte da equipa, é um de três capitães. A braçadeira é só um detalhe. Tens de mostrar que és um líder e um capitão com a tua personalidade. Ele escolheu ir embora e, se estava chateado, não o sabemos, mas um dos motivos da sua saída foi a braçadeira», referiu o jogador do Atlético de Madrid, em declarações à televisão RTBF.



Sem Courtois, Matz Sels foi o titular da Bélgica na vitória por 3-0 na Estónia.