A Bélgica atropelou este domingo a Ucrânia, por 3-0, deu a volta à eliminatória e garantiu a manutenção na Liga A da Liga das Nações.

A tentar remediar a derrota por 3-1 na primeira mão, o coletivo belga resolveu a partida em pouco mais de 15 minutos, mas só na segunda parte.

Maxim De Cuyper (70m) e Romelu Lukaku (75m e 86m) marcaram os golos da partida.

Trubin, do Benfica, ficou no banco em ambas as partidas no lado ucraniano. Por outro lado, Debast, do Sporting, foi titular e totalista pela Bélgica.

Com este resultado, a seleção belga venceu o play-off, por 4-3 no agregado, e mantém-se na Liga A.