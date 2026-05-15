Internacional Há 7 min Mundial 2026: Debast, Lukebakio e Diego Moreira nos convocados da Bélgica Defesa-central do Sporting era uma incógnita devido à lesão contraída recentemente Redação Maisfutebol @maisfutebol Benefícios exclusivos? TORNE-SE PREMIUM Não seja apanhado fora de jogo, subscreva a nossa newsletter! Quero receber Defesa-central do Sporting era uma incógnita devido à lesão contraída recentemente Redação Maisfutebol @maisfutebol Zeno Debast (Sporting) e Dodi Lukebakio (Benfica) estão entre os jogadores convocados da Bélgica para o Mundial 2026, numa lista na qual está também Diego Moreira, luso-belga formado no Benfica. (em atualização) Continuar a ler TAGS: Internacional Bélgica Debast Lukebakio Sporting Golos sem interrupções, canais exclusivos 24h, créditos para ganhar prémios, e muito mais. TORNE-SE PREMIUM VÍDEO MAIS VISTO «Acredito que podemos ganhar ao Estoril, como acreditava contra o Famalicão e Sp. Braga» NOTÍCIAS MAIS LIDAS Mourinho: «No último treino da época, despeço-me dos rapazes com emoção» Arbeloa responde a Mbappé e visa Mourinho: «Esperem pelo próximo» Mourinho confirma proposta de renovação: «Não quis saber, não quis analisar» VÍDEOS MAIS VISTOS «Acredito que podemos ganhar ao Estoril, como acreditava contra o Famalicão e Sp. Braga» A proposta do Benfica, o Real Madrid e o «até breve»: toda a conferência de José Mourinho «Real Madrid? Só tenho proposta do Benfica para renovar»