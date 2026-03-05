Radja Nainggolan, antigo internacional belga, com uma longa carreira na Série A italiana, fez um balanço da carreira, aos 37 anos, assumindo que, com outro estilo de vida, podia ter chegado ao Real Madrid, mas não seria a mesma coisa.

Atualmente a jogar na segunda divisão belga, ao serviço do modesto Patro Eisden, Nainggolan assume que podia ter chegado mais longe, mas não guarda qualquer arrependimento. «Disseram-me que se não bebesse e se não fumasse, podia ter jogado no Real Madrid, mas sem o meu estilo de vida não teria sido feliz», começa por destacar em conversa com o podcast Sportium.fu.

Com uma longa carreira em Itália, ao serviço do Piacenza, Cagliari, Roma e Inter Milão, o médio assume que teve uma vida de excessos, mas também diz que foi isso que lhe permitiu apresentar um rendimento alto em campo. «Sempre fui assim», comenta.

Nainggolan destaca ainda a relação atribulada que manteve com Luciano Spalleti quando se cruzaram na Roma, recordando um momento em que o treinador o obrigou a dormir na cidade desportiva de Trigoria.

«Disse-me: dorme aqui esta semana porque não quero que saias», conta o médio, com o pormenor do treinador passar todas as noites pelo quarto do irreverente médio só para confirmar que ele estava lá, mas não correu bem. «Com aquela pressão, acabei por jogar mal, talvez tivesse sido melhor ter-me deixado sair», atirou ainda.