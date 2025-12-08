O Club Brugge, onde alinha o português Carlos Forbs, anunciou, esta segunda-feira, a saída do treinador Nicky Hayen.

O técnico belga, de 45 anos, não resistiu à derrota caseira no passado sábado (3-2), diante do Sint-Truiden. Nos últimos cinco jogos, o Brugge somou quatro derrotas, uma delas em Alvalade, com o Sporting, no final de novembro.

Nicky Hayen deixa a equipa no terceiro lugar do campeonato, com 32 pontos, a cinco do líder Union Saint-Gilloise. Na Champions, o conjunto belga é 26.º, fora da zona de acesso ao play-off, com quatro pontos em cinco jornadas.

O croata Ivan Leko, que até aqui treinava o Gent, vai assumir o comando técnico do Club Brugge, onde já passou como jogador e também como treinador.

RELACIONADOS
OFICIAL: Felix Bacher amplia vínculo com o Estoril por mais três anos
OFICIAL: Barcelona renova com Eric Garcia até 2031
OFICIAL: Juárez anuncia Pedro Caixinha