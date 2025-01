Domenico Tedesco já não é treinador da seleção da Bélgica, anunciou esta sexta-feira a federação do país.

O técnico esteve quase dois anos (desde fevereiro de 2023) no cargo e somou 11 vitórias em 18 partidas. No último Europeu, caiu nos oitavos de final aos pés da França (1-0) e vai ter de jogar o play-off da Liga das Nações com a Ucrânia, depois de terminar no terceiro lugar do respetivo grupo, com apenas uma vitória e quatro derrotas, além de um empate.

A Federação belga reconheceu que as exibições no Euro 2024 «não corresponderam às expectativas, tal como a campanha seguinte na Liga das Nações».

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

A procura pelo sucessor «já está em andamento». Segundo a imprensa internacional, Rudi Garcia e Thierry Henry são os favorito para treinar os «diabos vermelhos».

Recorde-se que Sérgio Conceição foi contactado para assumir o comando da seleção belga, mas recusou, antes de assinar pelo Milan.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc