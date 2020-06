Confirmada a demissão de Michel Preud’homme de treinador principal do Standart Liège para assumir o cargo de vice-presidente do clube, os belgas oficializaram Phillippe Montanier como novo treinador principal.

O francês, que sucede ao ex-guarda-redes do Benfica, conta com passagens pelo Valenciennes, Real Sociedad, Rennes, Nottingham Forest ou Lens, e é conhecido por apostar em jogadores jovens. Ficou altamente associado ao desenvolvimento de Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé, ambos ao serviço do Barcelona atualmente.

Esta política de aposta em jovens pode ir ao encontro das intenções do novo vice-presidente, numa altura em que o Standart a uma crise financeira.