A Federação da Bélgica vai apresentar esta sexta-feira Rudi Garcia como novo líder da seleção da Bélgica, uma semana depois de ter confirmado o «divórcio» com Domenico Tedesco.

O treinador francês, de 60 anos, que chegou a ser apontado ao FC Porto, vai ser apresentado numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h00 desta sexta-feira.

Rudi Garcia conta na carreira com passagens pelo campeonato francês (Lille, Marselha, Lyon), campeonato italiano (Nápoles e Roma) e campeonato saudita (Al Nassr).

O técnico estava sem equipa desde o final de 2023, depois de cinco meses ao comando do Nápoles.

Antes de Rudi Garcia, a federação belga terá auscultado também Sérgio Conceição que, entretanto, como se sabe, assumiu o comando do Milan.

Antes de Rudi Garcia, a federação belga vai também apresentar a nova líder da seleção feminina, neste caso, trata-se da islandesa Elisabet Gunnarsdóttir, antiga treinadora do Kristianstads DFF, que vai comandar as belgas no Euro2025.