O Club Brugge oficializou a saída do treinador Scott Parker depois da goleada e eliminação da Liga dos Campeões contra o Benfica, na última terça-feira.



O técnico, de 45 anos, sucedeu a Carl Hoefkens no campeão belga em dezembro do ano passado, mas não teve sucesso. Em 12 jogos pelo clube, o inglês conseguiu apenas duas vitórias.



O Club Brugge é o atual quarto classificado da Liga da Bélgica a 21 pontos do líder Genk.