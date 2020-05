O futebolista português Orlando Sá já não é jogador do Standard Liège. O emblema da Bélgica anunciou, esta quinta-feira, a cisão de contrato entre o clube e o jogador.

Orlando Sá estava no Standard desde julho de 2018, naquela que foi a segunda passagem pelo clube, que já tinha representado em 2016/2017 e em parte de 2017/2018, antes de uma curta experiência nos chineses do Henan Jianye, em 2018.

Na última semana, o Standard mostrou desagrado com uma entrevista dada pelo jogador, dizendo que não se coadunava «com tais comentários» do avançado de 31 anos e que «a entrevista foi feita sem a autorização do clube».

O contrato que ligava as partes, que não era oficialmente conhecido, cessa agora e Orlando Sá é um jogador livre.

Depois de ter feito formação no Esposende e no Sp. Braga, Orlando Sá foi cedido pelos minhotos ao Maria da Fonte na primeira época de sénior, em 2007/2008. Voltou depois ao Sp. Braga e jogou ainda no FC Porto e no Nacional, em Portugal. Fulham e Reading (Inglaterra), AEL Limassol (Chipre), Legia Varsóvia (Polónia) e Maccabi Tel Aviv (Israel) foram os outros clubes pelos quais passou o internacional português.