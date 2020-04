O Standard de Liège emitiu um comunicado para reagir a uma entrevista de Orlando Sá, a qual, afirma o emblema belga, quebrou o regulamento interno.

«O clube tomou conhecimento das declarações de Orlando Sá na imprensa portuguesa relativas à crise de Covid-19 e que foram reproduzidas pela comunicação social belga», escreveu o Standard.

«Primeiro, é importante enfatizar que o nosso clube, obviamente, não se coaduna com tais comentários. A entrevista foi feita sem a autorização do clube, que não foi sequer avisado pelo órgão de comunicação social ou pelo jogador. É claro que o Orlando Sá fala por si, mas, como jogador do nosso clube, deve consultar o Standard de Liège para pedir opinião e aprovação, como está estipulado no contrato», lê-se no início do comunicado.

O clube reiterou também que «não cabe ao mundo do futebol e aos jogadores» falar da gestão da pandemia, e que Orlando Sá viajou para Portugal sem informar o clube, como é exigido.

«Não cabe ao mundo do futebol e aos jogadores falar publicamente da gestão do Estado e dos hospitais desta crise de saúde. É imperativo que toda a gente se mantenha no seu lugar. Além disso, o jogador em questão voltou a Portugal sem informar o clube, como é exigido», lê-se na publicação.

O clube garantiu ainda que vai monitorizar a situação internamente.

«Tudo isto vai ser sujeito a uma monitorização rigorosa interna», lê-se, por fim.