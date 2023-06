Continua tenso o ambiente no seio da seleção da Bélgica.

Depois de no Mundial terem sido várias as polémicas entre jogadores na equipa então treinada por Roberto Martínez, a imprensa belga escreve que Courtois se recusou a treinar no domingo e nesta segunda-feira.

Alegadamente, o guarda-redes do Real Madrid não aceitou o facto de não ter sido o capitão na partida frente à Áustria.

Perante a ausência de Kevin de Bruyne, Tedesco entregou a braçadeira a Lukaku, uma opção que Courtois não aceitou e por isso, não compareceu nos treinos seguintes.

A dúvida agora na Bélgica é se o abandono do guardião de 31 anos será definitivo, ou se pode haver reconciliação.

Para já, certo é que Courtois não viajou com a restante comitiva para a Estónia, ainda que a federação não confirme as razões para a ausência.