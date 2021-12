Portugal vai fechar 2021 no oitavo lugar do ranking FIFA, confirmou o organismo, na mais recente atualização da hierarquia – a última do ano civil - feita esta quinta-feira, que não regista qualquer alteração de lugares e pontuações no top-10.

A seleção nacional não disputou qualquer encontro entre o período desta e da atualização anterior, feita a 19 de novembro, mas houve outras seleções com jogos e que criaram algumas mexidas.

Numa lista que continua a ser liderada pela Bélgica, seguida do Brasil e da França no pódio, a primeira alteração surge entre os 11.º e os 12.º lugares, com os Estados Unidos a subirem à 11.ª posição, por troca com a Alemanha.

Inglaterra, Argentina, Itália e Espanha, do quarto ao sétimo lugares, e Dinamarca (nono) e Países Baixos (10.º) completam a dezena de seleções nos dez primeiros lugares.