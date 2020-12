O Standard Liège não foi além de um empate na receção ao Mechelen (2-2), o quarto seguido na liga belga..

O defesa cipriota Constantinos Laifis até deu vantagem ao adversário do Benfica aos 45 minutos, mas, na segunda parte, aos 63, Joachim Van Damme, de penálti, igualou o marcador neste jogo da 15.ª jornada.

Michel-Ange Balikwisha voltou a adiantar os anfitriões aos 78, após assistência do internacional marroquino Carcela-González (ex-Benfica), porém, dez minutos depois, o defesa holandês Sandy Walsh fez o 2-2 final.



O Standard recebe as águias na próxima quinta-feira, numa partida da última jornada do grupo D da Liga Europa.