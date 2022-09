Jan Vertonghen deixou o Benfica e vai jogar, pela primeira vez, como profissional na Bélgica. Na apresentação como novo jogador do Anderlecht, o internacional belga assumiu que queria terminar a carreira na Luz.



«Sempre quis terminar a carreira em Portugal, mas no Benfica comecei a perder algum controlo. O Anderlecht chegou na altura certa, foi a decisão ideal para mim. Tenho muito ambição assim como o clube», referiu, na cerimónia de apresentação.



O defesa, de 35 anos, sublinhou que a decisão de deixar os encarnados não esteve relacionada com o facto de querer um lugar entre os eleitos de Roberto Martínez para o Mundial 2022.



«Foi tudo muito rápido. Estar de volta à Bélgica é especial. Espero que não me vejam como um herói aqui. Estou cá para jogar e ajudar o Anderlecht a voltar ao topo. Espero que seja uma boa história. Mundial? Não estou aqui pela seleção», frisou.



Por último, Vertonghen voltou a abordar a passagem pelo Benfica, confessando que «perdeu o orgulho» de se sentir importante para um clube.



«Senti-me muito bem lá, e joguei quase todos os minutos da última temporada. Mas, depois, aconteceram coisas das quais não quero falar. O sentimento positivo terminou. Também teve a ver com o orgulho de sentir-me importante para um clube. Perdi esse orgulho em Portugal. Eu quero jogar, não quero sentar-me no sofá e limitar-me a receber o meu ordenado. Não sou assim», concluiu.