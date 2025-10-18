O jogo entre o Standard Liège e o Antuérpia, referente à 11.ª jornada da liga belga, foi interrompido na sexta-feira, após o árbitro da partida ter sido atingido por um copo.

O cronómetro marcava 88 minutos quando, junto à linha lateral, o árbitro Lothar D'hondt foi atingido por um copo vindo das bancadas e, de imediato, apitou para o final da partida.

A possibilidade de a equipa da casa perder na secretaria começou a circular, mas o Standard Liège, que se encontrava na frente do marcador desde o primeiro minuto do jogo, já reagiu e esclareceu que o jogo deverá ser retomado na próxima segunda ou terça-feira.

«O adepto que atirou o copo ao árbitro foi identificado e o clube iniciará um processo civil de interdição do estádio, bem como uma ação de indemnização», lê-se na nota do Standard Liège.