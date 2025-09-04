A Bélgica, com Zeno Debast durante os 90 minutos, somou a segunda vitória na qualificação para o Mundial 2026, com uma goleada por 6-0 na visita ao Liechtenstein.

Maxim De Cuyper marcou em cima da meia-hora através de um excelente golpe de cabeça e o marcador não voltou a mexer até ao intervalo.

Logo nos primeiros segundos da segunda parte, Youri Tielemans aumentou a vantagem dos «diabos vermelhos» com um pontapé de fora da área. O médio do Aston Villa viria a bisar, de penálti, aos 70 minutos, já depois dos golos de Arthur Theate (60m) e Kevin De Bruyne (62m).

O ala-esquerdo Diego Moreira, que foi internacional português até ao escalão de sub-21, teve a oportunidade de se estrear pela seleção principal da Bélgica, tendo sido lançado aos 79 minutos por Rudi Garcia.

As contas da partida ficaram fechadas no primeiro minuto dos descontos, por Malick Fofana.

No outro jogo do Grupo J, também esta noite, o País de Gales venceu por 1-0 no Cazaquistão, graças a um golo de Kieffer Moore (24m).

O País de Gales subiu, à condição, ao primeiro lugar do grupo, com dez pontos em cinco jogos. Segue-se a Macedónia do Norte, com oito pontos, mas apenas quatro jogos realizados. Já a Bélgica, tem sete pontos em três partidas. No quarto posto, está o Cazaquistão (três pontos em quatro jogos), enquanto o Liechtenstein é último, só com derrotas nos quatro encontros que disputou.