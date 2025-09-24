VÍDEO: empate a cinco golos na Bélgica com drama tardio e golo português
Jogo de loucos entre o Club Brugge e o Westerlo, para a primeira divisão
Nesta quarta-feira houve futebol de Liga Europa, Liga espanhola, Taça de Inglaterra... mas o duelo mais emocionante aconteceu na primeira divisão belga. O Westerlo e o Club Brugge empataram a uns estonteantes cinco golos.
Neste duelo da quinta jornada do campeonato, a primeira parte trouxe 'apenas' três golos. Alcocer e Nacho adiantaram os visitantes Westerlo no marcador e Tresoldi reduziu para o Brugge.
O empate foi conseguido por um português, naquele que terá sido o melhor golo da noite - Carlos Forbs atirou de fora da área com força e colocação para o 2-2. O que se seguiu foi uma verdadeira chuva de golos, com o jogo empatado a quatro golos até aos 90+2m.
Foi nesse minuto que o Westerlo concedeu um auto-golo que parecia definitivo. Bayram podia lamentar-se mas... não baixou os braços. Aos 90+7m, no último minuto da compensação o mesmo jogador marcou o 5-5 na sequência de um canto, já com o guarda-redes do Westerlo na área adversária.
A festa dos visitantes foi impressionante. Apesar do festival de golos, ambas as equipas ficam com apenas um ponto. O Club Brugge atrasa-se na corrida ao título, ficando a seis pontos do líder St. Gilloise. Já o Westerlo é nono classificado com dez pontos.