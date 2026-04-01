Na madrugada desta quarta-feira, Bélgica e México empataram em Chicago (1-1), no último particular de ambos os países nesta pausa para as seleções.

Os mexicanos entraram a vencer ao minuto 19, com golo do lateral Jorge Sánchez.

Os belgas chegaram à igualdade mal começou a segunda parte (com 45 segundos jogados), num lance de inspiração de Dodi Lukebakio, extremo do Benfica, que fechou o resultado em 1-1. O belga de 28 anos somou assim o terceiro golo em dois jogos pela Bélgica.

No decorrer do encontro houve ainda tempo para a entrada de Zeno Debast, defesa do Sporting, ao minuto 72, para render De Winter, jogador do Milan.

Belgas e mexicanos terminaram assim o último estágio antes do Mundial. A Bélgica tem estreia marcada dia 15 de junho, com o Egito, na primeira ronda do Grupo G, que conta ainda com Irão e Nova Zelândia.

Do outro lado, o México joga o primeiro encontro com a África do Sul, dia 11 de junho (jogo de inauguração no Azteca) no grupo A, onde estão Coreia do Sul e República Checa.