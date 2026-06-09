Ben Aziz Zagrè, que representou os sub-23 do V. Guimarães, o Fafe e era internacional pela Burkina Faso, faleceu aos 27 anos vítima de cancro no joelho. O antigo defesa foi obrigado a terminar a carreira no ano passado devido ao problema de saúde.

Numa nota de pesar nas redes sociais, o V. Guimarães manifestou «o mais profundo pesar pelo falecimento de Ben Zagrè».

Também o Fafe expressou os «mais sentidos pêsames».

De acordo com a imprensa local, Ben Aziz Zagrè foi submetido a uma cirurgia em abril de 2025 para retirar o tumor do joelho. Na sua última temporada enquanto futebolista, o central representou o Shinnik, da Rússia, onde apontou três golos em 28 jogos.

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