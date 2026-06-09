Ex-jogador do V. Guimarães e Fafe morre aos 27 anos
Ben Aziz Zagrè foi vítima de um cancro no joelho
Ben Aziz Zagrè foi vítima de um cancro no joelho
Ben Aziz Zagrè, que representou os sub-23 do V. Guimarães, o Fafe e era internacional pela Burkina Faso, faleceu aos 27 anos vítima de cancro no joelho. O antigo defesa foi obrigado a terminar a carreira no ano passado devido ao problema de saúde.
Numa nota de pesar nas redes sociais, o V. Guimarães manifestou «o mais profundo pesar pelo falecimento de Ben Zagrè».
O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Ben Zagrè. Com um agradecimento pelo serviço prestado, recordamos a forma de estar humilde e trabalhadora de Ben Zagrè e prestamos solidariedade à família e amigos neste momento de profunda tristeza.
Até… pic.twitter.com/aBa2ZlWoCB
— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 9, 2026
Também o Fafe expressou os «mais sentidos pêsames».
Faleceu Ben Zagrè, atleta que representou a AD Fafe em 2021/22, vítima de cancro.— AD Fafe (@adfafeoficial) June 9, 2026
Na nossa memória fica a dedicação e respeito que sempre nos demonstrou.
À família enlutada, expressamos os nossos mais sentidos pêsames. Descansa em paz Ben, serás sempre um justiceiro. pic.twitter.com/wlc9LIveU7
De acordo com a imprensa local, Ben Aziz Zagrè foi submetido a uma cirurgia em abril de 2025 para retirar o tumor do joelho. Na sua última temporada enquanto futebolista, o central representou o Shinnik, da Rússia, onde apontou três golos em 28 jogos.