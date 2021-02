Depois da eliminação da Liga Europa, o Nápoles regressou aos triunfos na receção ao Benevento (2-0), numa partida referente à 24.ª ronda da Serie A.



Com Mário Rui no banco, os napolitanos quebraram a resistência do conjunto de Filippo Inzaghi as 35 minutos. Na segunda parte Politano fixou o resultado final e resolveu a partida.



Com esta vitória o Nápoles subiu ao sexto posto, igualando a Lazio e aproximando-se da Roma, que ainda vai jogar este domingo.