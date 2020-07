Os 7-1 da Alemanha ao Brasil, no Mundial de 2014, continuam a ser a pior derrota da história da seleção canarinha.

E por isso mesmo, é normal que continue a ser tema de conversa por lá.

Agora foi a vez de César, antigo jogador do Benfica, agora ao serviço do Santa Clara lembrar a pré-época que se seguiu esse jogo traumático, durante a qual partilhou o balneário com David Luiz e Júlio César, numa equipa treinada por Jorge Jesus.

«Quando o Júlio César chegou, o Jesus passou um lance do nosso jogo e disse: ‘Estás a ver aqui, Júlio César? Se o Brasil tivesse feito isso aqui, não tinham levado sete!’ Na hora eu pensei: 'Meu Deus'».

Mas não foi só com o guarda-redes que Jesus foi duro, segundo relata o defesa central. David Luiz também ouviu das boas.

«Eu cheguei com vários brasileiros, que eram bem garotos, e ele nos chamou: ‘Vocês precisam se soltar mais. Eu gosto do David Luiz, mas ele não pode fazer aquilo que ele fez. Ele achou que era avançado? Pegou a bola e saiu a correr? Eu liguei-lhe e dei-lhe uma dura: ‘Você f*deu o Brasil!’», contou César, em declarações à ESPN Brasil.