Aktürkoglu já veste à Fenerbahçe: «Queria muito isto»
Ex-avançado do Benfica muda-se para o vice-campeão da Turquia
De regresso a Istambul, agora para representar o Fenerbahçe, Kerem Aktürkoglu já se deixou fotografar com as cores do seu novo clube, tendo deixado um desabafo à chegada: «Mais vale tarde do que nunca».
«Queria muito isto. Esforçámo-nos muito para que isto acontecesse o mais rápido possível», salientou o avançado, em declarações aos jornalistas.
Após uma temporada positiva no Benfica, que há um ano pagou 12 milhões de euros ao Galatasaray pela sua contratação, o internacional turco regressa ao seu país para reforçar o plantel do Fenerbahçe, que até ao final da semana passada era orientado pelo português José Mourinho.
Kerem Aktürkoğlu İstanbul’da. 💛💙 pic.twitter.com/qcZotw2Jg2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2025
«Estou muito feliz por ter vindo para o maior e mais importante clube da Turquia. Vim para oferecer o título de campeão ao Fenerbahçe», assegurou o jogador.
Aktürkoglu rende à SAD do Benfica, no imediato, um valor a rondar os 22,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões dependentes de objetivos.
Pelo encarnados, o internacional turco marcou 16 golos e fez 11 assistências, em 53 jogos.
Curiosamente, foi seu o golo que resolveu a eliminatória de acesso à Liga dos Campeões entre as Águias e o Fenerbahçe, garantindo o apuramento à equipa portuguesa.