O futebolista internacional francês Houssem Aouar confirmou que podia ter rumado ao Benfica no último mercado de transferências, mas que depois o seu clube, o Lyon, não chegou a «acordo» para a mudança para as águias, tal como não chegou com outros dois clubes, Betis e Nottingham Forest.

«Foi um mercado de transferências stressante para mim. Mas concordei com a maioria dos clubes que se apresentaram. Sim, mesmo o Benfica. Infelizmente, o Lyon não conseguiu chegar a acordo com nenhum dos clubes envolvidos. Isso tem de se respeitar, não há problema. Mas eu não fecho a porta. O clube queria vender-me, eu queria sair, mas o Lyon não encontrou um acordo e consigo entender», disse, em declarações ao L’Équipe.

Aouar, de 24 anos, fez a formação no Lyon, clube ao qual está ligado há cerca de década e meia. Ascendeu à equipa principal em 2016/17 e estabeleceu-se em definitivo como peça regular no onze inicial na temporada seguinte.