Esta quarta-feira, o CIES Football Observatory apresentou os 100 clubes com maior valor de mercado face aos jogadores de futebol sob contrato.

A lista é claramente liderada pelo Real Madrid, que apresenta um valor de plantel de 1728 milhões de euros, numa equipa com vários talentos jovens e que têm longos contratos, como é o caso de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Bellingham, Arda Güler, entre outros. Manchester City (1471 ME) e Chelsea (1388 ME) fecham o pódio.

O destaque principal vai para as quatro equipas portuguesas que figuram no top-100: o Benfica apresenta-se em 25.º lugar, com um valor de plantel de 483 milhões de euros. Nas águias foram calculados 32 jogadores, o que leva a uma média de 15,1 milhões de euros por atleta.

No outro lado da 2ª Circular, localiza-se o 26.º lugar da classificação - o Sporting, que tem um valor de plantel na ordem dos 473 milhões de euros. A equipa de Ruben Amorim tem 37 jogadores, com um valor médio de 12,8 milhões de euros.

Em 31.º encontra-se o FC Porto com um total de 399 milhões de euros. Os dragões possuem 32 jogadores e uma média de valor de aproximadamente 12,5 milhões de euros.

Por fim, o último clube português na lista é o Sp. Braga, em 70.º. Os minhotos têm um valor de plantel de 186 milhões de euros e apresentam uma média de 5,6 face aos 33 atletas.

Destaque também para o Al Nassr, de Otávio e Cristiano Ronaldo, que está em 97.º, e o Al Hilal, de Jorge Jesus e Ruben Neves, em 96.º. Relativamente ao plantel, os coletivos sauditas apresentam um valor total de 124 e 125 milhões de euros, respetivamente.

Confira o top-10 na galeria associada.