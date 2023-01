O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, colocou fim a um ciclo de sete jogos sem vitórias no campeonato belga.

Na visita ao Zulte Waregen, equipa que está abaixo da linha de água, o campeão belga venceu por 2-1, um resultado fechado na primeira parte.

Lang deu vantagem ao Club Brugge aos 7m, Ndour empatou aos 32m, e Vanaken fechou o resultado nos descontos da primeira parte.

Este resultado deixa o rival do Benfica com 40 pontos, no quarto lugar da liga belga, a 15 do líder Genk, que até tem dois jogos em atraso.