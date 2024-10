Um jogo para Bruno Lage ver. Ao fim de quatro vitórias consecutivas, o Mónaco cedeu um nulo caseiro ao Lille, mas jogou praticamente meia-hora com menos um, nesta sexta-feira.

Jordan Teze foi expulso aos 61 minutos após uma entrada que teve tanto de perigosa, como de insólita. Viu o cartão vermelho direto. O lateral até tinha amarelo, mas o árbitro deu o castigo máximo.

Num jogo com poucas oportunidades, foi o mesmo Teze que teve a melhor oportunidade de golo, durante a primeira parte, mas o remate saiu por cima da baliza contrária.

André Gomes, médio português, foi titular do lado do Lille. Assim, o Mónaco pode ser alcançado pelo PSG na liderança da tabela da Ligue 1. Os parisienses jogam no sábado com o Estrasburgo. O Lille (que já defrontou o Sporting) fica em quarto lugar.

O Benfica desloca-se ao Mónaco no dia 27 de novembro, em jogo da Liga dos Campeões.