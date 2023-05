O avançado turco Enes Unal, que nos últimos dias foi associado ao Benfica, deixou o relvado em lágrimas na quarta-feira, na vitória do Getafe em casa do Bétis (1-0). O jogador de 26 anos lesionou-se sozinho na zona do joelho direito e teve de ser substituído logo aos 11 minutos.

Já esta quinta-feira, Unal anunciou que rompeu o ligamento cruzado do joelho e vai ser operado.

«Olá a todos, tenho más notícias para vocês. Tenho uma rotura no meu cruzado. A vida movimenta-se de maneiras misteriosas. Estávamos a lutar por um grande objetivo e eu sentia que estava a dar grandes passos na minha carreira, não posso mentir. Foi um grande golpe para mim», escreveu, numa publicação na rede social Instagram.

«Tenho duas coisas para fazer agora. Apoiar os meus companheiros até o fim, não tenho dúvidas de que nos vamos salvar [da despromoção]. A segunda vai ser preparar-me para a operação e seguir em frente dia a dia. Sinto-me muito positivo e sinto que este é mais um desafio no meu percurso. Lamentar-me não é uma opção e continuarei a ser positivo aproveitando a minha vida e esta parte da minha profissão», completou.

O internacional turco, assim, só deverá voltar aos relvados no próximo ano. Unal estava a protagonizar uma das melhores temporadas da carreira, com 15 golos e cinco assistências em 38 jogos pelo Getafe.