Andreas Schjelderup, extremo do Benfica, foi convocado pela seleção da Noruega para as duas partidas de novembro.
O jovem dos encarnados é uma das opções de Stale Solbakken para o jogo contra Israel, a contar para a qualificação para o Mundial 2026, e o particular com a Nova Zelândia, no dia 11 e 14 de novembro, respetivamente.
Esta temporada, Schjelderup já leva dois golos e duas assistências em 11 jogos pelo Benfica. Ao serviço da seleção norueguesa, fez um jogo.
