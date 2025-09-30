Andreas Schjelderup, extremo do Benfica, foi convocado pela seleção da Noruega para as duas partidas de novembro.

O jovem dos encarnados é uma das opções de Stale Solbakken para o jogo contra Israel, a contar para a qualificação para o Mundial 2026, e o particular com a Nova Zelândia, no dia 11 e 14 de novembro, respetivamente.

Esta temporada, Schjelderup já leva dois golos e duas assistências em 11 jogos pelo Benfica. Ao serviço da seleção norueguesa, fez um jogo.

