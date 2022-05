Adel Taarabt foi convocado para a seleção de Marrocos.

O médio do Benfica faz parte da lista de 25 jogadores chamados para o particular com os Estados Unidos (2 de junho) e para os duelos com a África do Sul (9) e a Libéria (13 de junho), estes dois últimos no arranque da fase de apuramento para a CAN 2023, que será organizada pela Costa do Marfim.

Recorde-se que Taarabt não era chamado à seleção desde setembro do ano passado.