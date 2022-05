O presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou que o clube espanhol e o Nápoles chegaram a um acordo para a transferência do lateral-esquerdo uruguaio Mathías Olivera, dias depois de o mesmo dirigente ter dado conta do interesse do Benfica no atleta sul-americano.

«Chegámos a um acordo entre Getafe e Nápoles por Mathías Olivera, o lateral também chegou a acordo. Se amanhã [ndr: esta terça-feira] passar os exames médicos, será jogador do Nápoles. O jogador tem alguns dias antes de ir para a seleção», referiu Torres, em declarações ao CalcioNapoli24, na segunda-feira.

Internacional uruguaio em três ocasiões, Mathías Olivera é habitual titular do Getafe. Tem contrato válido até 2025 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.