Oliver Villadsen, lateral-direito do Nordsjaelland, foi associado ao Benfica pela imprensa dinamarquesa no último mercado de transferências e confessou ter visto com bons olhos as notícias que o ligaram aos encarnados.

«Sim, claro que fiquei lisonjeado. É sempre bom estar associado a um grande clube, mas não posso falar muito sobre isso», afirmou o jogador de 21 anos ao Bold.

«Não posso falar sobre isso. Neste momento, estou focado em ter o melhor desempenho possível no campeonato, na Taça e na Liga Conferência. Temos de olhar para a próxima janela de transferências. Neste momento, o que importa é jogar futebol e não quero focar-me no Benfica e falar de transferências», acrescentou.

Ainda assim, Villadsen considera que está pronto para dar o salto para um clube da dimensão do Benfica.

«Há muito tempo que penso que estou pronto», concluiu.

Oliver Villadsen, companheiro de equipa de Andreas Schjelderup no Nordsjaelland, é titular habitual e já leva dois golos em 13 jogos esta temporada.