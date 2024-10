Quatro dias depois de vencer o Benfica na Luz, para a Liga dos Campeões (1-3), o Feyenoord voltou a causar estragos e venceu o Utrecht por 2-0, impondo a primeira derrota ao segundo classificado da Eredivisie, em jogo a contar para a 10.ª jornada da competição.

Na condição de visitante, os comandados de Brian Priske não puderam contar desta vez com o avançado japonês Ayase Ueda, mas o argentino Julián Carranza encarregou-se de assumir a responsabilidade e adiantou a equipa no marcador, à passagem do minuto 12.

Já na segunda parte, Igor Paixão assistiu Quinten Timber para o segundo e último golo da partida, fechando as contas do jogo, aos 54 minutos.

O Feyenoord é terceiro classificado, com 19 pontos, aproximando-se do próprio Utrecht que ocupa o segundo lugar, com 22 pontos. O PSV Eindhoven é líder, só com vitórias e um total de 30 pontos.