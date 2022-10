O árbitro sérvio Srdjan Jovanovic foi o designado pela UEFA para dirigir o Benfica-Juventus de terça-feira, jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que pode desde já ditar o apuramento das águias para os oitavos de final da competição.

No Estádio da Luz, a partir das 20 horas de terça-feira, Jovanovic vai ser auxiliado por Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, com Momcilo Markovic a ser o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar o alemão Marco Fritz, assistido pelo inglês Chris Kavanagh.

Jovanovic volta a dirigir um encontro de portugueses nas provas europeias em 2022/23, depois de, mais recentemente, em setembro, ter dirigido o Sporting-Tottenham a 13 de setembro (Liga dos Campeões, 2-0 para os leões) e o República Checa-Portugal a 24 de setembro (Liga das Nações, triunfo português por 4-0).

O sérvio de 36 anos já tinha, porém, apitado igualmente o Benfica este ano, em julho, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no jogo dos encarnados ante o Midtjylland, na Dinamarca, ganho pela equipa de Roger Schmidt por 3-1.

Mais longínquo vai o Benfica-Lech Poznan (4-0) apitado por Jovanovic, para a Liga Europa, em dezembro de 2020.