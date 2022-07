Ángel Di María foi, esta segunda-feira, apresentado oficialmente como reforço da Juventus para 2022/23. Na conferência de imprensa, o internacional argentino justificou a escolha pela Vecchia Signora e revelou que foi contactado por Rui Costa, presidente do Benfica.



«Estou aqui para ganhar títulos. A Juventus é uma grande equipa e esteve atrás de mim durante 40 dias. Era impossível dizer que não. Além disso, sabia que ia ter a possibilidade de jogar com grandes jogadores como Pogba, Chiesa ou Vlahovic», começou por dizer.



«O meu amigo Rui Costa tentou sondar a minha vontade de regressar ao Benfica, mas foi apenas com a Juventus que iniciei um certo tipo de conversas», acrescentou ainda.



Recorde-se que o futebolista de 34 anos terminou contrato com o PSG e ficou livre, decidindo prosseguir a carreira na Juventus. De resto, Di María chegou à Europa pela porta do Benfica e passou ainda por clubes como Real Madrid e Manchester United além dos parisienses.