Ljubomir Fejsa chegou e foi logo titular pelo Alavés, estreando-se em Espanha com um empate 1-1 na visita ao Sevilha, que procurava recuperar o terceiro lugar, que assim fica a dividir com o Getafe.

O jogador emprestado pelo Benfica à equipa espanhola jogou 58 minutos, num jogo que só teve golos depois de ele ter deixado o relvado.

Aos 70m, Joselu deu vantagem ao Alavés, mas Lucas Ocampos empatou a partida sete minutos depois, de penálti.

Consulte a classificação da Liga espanhola

Quem também se estreou poucos dias depois de ter chegado foi Paco Alcacer, que até marcou na vitória do Villarreal por 3-1 sobre o Osasuna.

O avançado espanhol abriu o marcador em cima do intervalo, Adriane Hernandez, ainda empatou no início da segunda parte, mas Ruben Pena e Santi Carzola fizeram o resultado final ainda nos primeiros 15 minutos do segundo tempo.