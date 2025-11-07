Rafael Obrador (Benfica) e Iván Fresneda (Sporting) integram a lista dos 23 convocados de David Gordo, selecionador espanhol dos sub-21, para a dupla jornada de qualificação para o Euro 2027.

Espanha joga contra San Marino dia 14 de novembro, em território nacional, e volta a entrar em campo quatro dias depois frente à Roménia, em jogo fora.

A Seleção Espanhola é líder isolada do Grupo A, com nove pontos somados em três partidas. A Roménia ocupa a segunda posição, com sete pontos, enquanto San Marino é o último classificado, sem ter ainda pontuado.

A equipa orientada por David Gordo procura manter o bom momento e garantir a qualificação direta no próximo Campeonato da Europa.