O Valladolid venceu esta noite na receção ao Osasuna, por 3-2, no jogo que abriu a ronda 13 da Liga espanhola.

Weissman deu vantagem à equipa da casa aos sete minutos, mas ainda na primeira parte, Budimir (27m) e Torres (43m) deram a volta ao resultado.

No início do segundo tempo, Orellana, de penálti, voltou a empatar, e Weissman, aos 76m, bisou para fazer o 3-2 final para o Valladolid, um minuto depois de o benfiquista Jota ser lançado no encontro.

Com este resultado, o Valladolid deixa a linha de água e soma agora 13 pontos. O Osasuna está é penúltimo, com 11.