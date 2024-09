Luís Duk, antigo jogador do Benfica, foi protagonista de uma situação algo caricata na Escócia. Ligado ao Aberdeen, o avançado luso-cabo-verdiano recusou-se a integrar o estágio de pré-época da equipa e esteve «desaparecido» durante um mês.

Este sábado, depois do fecho do mercado, o atleta regressou à equipa, pediu desculpa e foi reintegrado no plantel. No site oficial, o clube emitiu um comunicado a explicar a situação.

«Podemos confirmar que Luis 'Duk' Lopes regressou ao Aberdeen após um período de ausência e voltou a integrar os treinos da equipa principal», escreveu o clube.

«Quero deixar o meu pedido de desculpas mais sincero a todos os adeptos do Aberdeen pela minha ausência.. Lamento profundamente. Sou grato ao clube, ao treinador, aos meus companheiros de equipa e adeptos por me darem uma oportunidade. Vou trabalhar duro todos os dias para tentar ajudar a equipa», disse o jogador.

Formado no Os Montelavarenses, Sporting, Oeiras, Belenenses e Benfica, este último onde se estreou a sénior e jogou pela equipa B, antes de rumar à Escócia. No Aberdeen desde 2022/23, Duk soma um total de 91 jogos, 25 golos e sete assistências.