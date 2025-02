O Nápoles anunciou, esta terça-feira, que o ex-Benfica David Neres sofreu uma distensão muscular na partida frente à Udinese (1-1), da 24.ª jornada da liga italiana.

«O jogador de futebol brasileiro fez hoje exames no Pineta Grande Hospital, que revelaram uma lesão muscular na coxa esquerda», pode ler-se no comunicado oficial.

O antigo jogador do Benfica, que rumou a Itália no verão, foi substituído aos 87 minutos com algumas queixas.

Esta época, o extremo já leva 24 jogos, três golos e cinco assistências. O Nápoles está em primeiro lugar do campeonato italiano, com 55 pontos.