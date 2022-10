O futebolista argentino Ángel Di María sofreu uma «lesão de baixo grau no tendão da coxa direita», informou a Juventus, na sequência de «exames de diagnóstico» realizados na manhã desta quinta-feira, no J|Medical, o centro médico do clube.

Em comunicado, o clube italiano informa que a «recuperação completa levará cerca de 20 dias».

Di María saiu lesionado aos 24 minutos do jogo com o Maccabi Haifa, em Israel, na terça-feira, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ganho por 2-0 pela equipa israelita.

O que custa o período de paragem

De acordo com a perspetiva da Juventus para a recuperação completa de Di María, o extremo deve estar apto a 2 de novembro, precisamente o dia da última jornada da fase de grupos da Champions para a Juventus, que recebe o PSG, o antigo clube do argentino.

Até lá, e pelo meio, Di María vai falhar, contudo, outro reencontro na Champions, na visita ao Benfica, agendada para 25 de outubro. Fora das contas estão também, para Di María, os jogos com Torino (15 outubro), Empoli (21 outubro) e Lecce (29 outubro), os três a contar para a liga italiana.