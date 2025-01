Esta quinta-feira, a FIFA revelou que em 2024 foram transferidos 78.742 jogadores de futebol, entre clubes de países diferentes, e que foram gerados cerca de 8,2 mil milhões de euros. Segundo o organismo, este é o segundo maior valor de sempre, apenas atrás dos 9,3 mil milhões de euros em 2023.

Portugal encontra-se no topo de vários parâmetros, entre eles as maiores transferências no mercado masculino, ambas pelo Benfica: João Neves e Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain.

As transferências a envolver atletas portugueses atingiram um valor de 600 milhões de euros, o terceiro valor mais alto por nacionalidade. O Brasil foi o país que gerou mais (dois mil milhões), seguido pela França (900 milhões).

O Brasil foi o país que contratou mais jogadores (1102). Portugal foi o segundo (767) e Inglaterra fechou o pódio (745). Os brasileiros voltam a liderar nas saídas (1113), seguidos por Inglaterra (908) e Portugal a surgir no quarto lugar (764).

Relativamente às quantias, o futebol português recebeu a terceira maior, com uma verba a rondar os 670 milhões de euros. Inglaterra lidera o ranking com um valor de 1,3 mil milhões de euros, com os franceses em terceiro, com 850 milhões.

Por outro lado, no que toca a clubes europeus, o Benfica foi o 12.º que mais gastou. O Paris Saint-Germain liderou a tabela.

Já no futebol feminino, nota-se um crescimento no mercado global, com um aumento de 20,8 por cento em 2024 e um total de 2283 transferências. Neste mercado estiveram envolvidos 15 milhões de euros, mais do dobro do valor de 2023.

O Benfica volta a aparecer na lista, depois da transferência de Kika Nazareth para o Barcelona ter sido a quinta mais cara.

Por fim, relativamente ao futebol amador, foram registadas 53.678 transferências internacionais.