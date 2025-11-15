A Bósnia-Herzegovina está cada vez mais perto de assegurar um lugar no Mundial 2026. A seleção dos Balcãs venceu a congénere da Roménia por 3-1, na noite deste sábado.

Amar Dedic, lateral do Benfica, foi titular pela sua seleção, como é habitual, e jogou na posição de extremo. Viu um cartão amarelo na primeira parte e acumula o segundo na qualificação, o que quer dizer que está suspenso para o último duelo do Grupo H. Não joga e poderá, até, regressar mais cedo para o Seixal.

O veterano Edin Dzeko jogou na frente de ataque da equipa da casa. A Roménia até começou bem, com um golo de Birligea a dar vantagem aos forasteiros.

Na segunda parte, após algumas alterações do selecionador da Bósnia-Herzegovina, a formação dos balcãs conseguiu dar a volta. Dzeko marcou aos 49 minutos e empatou.

Aos 68, Dragus teve um momento para esquecer ao ser expulso após apenas dois minutos em campo. Acertou com um pontapé na cabeça de um adversário. Aos 80 minutos, a Bósnia fez o 2-1 por Bajraktarevic e Tabakovic encerrou o resultado em 3-1.

Assim, a faltar apenas uma jornada, o Grupo H fica ordenado da seguinte forma - a Áustria é líder com 18 pontos, Bósnia soma 16 e a Roménia fica com dez. Ou seja, os bósnios asseguram pelo menos o segundo lugar que dá lugar a playoff. A Roménia pode ainda apurar-se por via da Liga das Nações.

Na última jornada, a Áustria recebe a Bósnia-Herzegovina no dia 18 de novembro para ditar quem será o primeiro classificado do Grupo. A Bósnia só participou num Mundial, em 2014.