O presidente do Getafe confirmou que o Benfica esteve em negociações por Enes Unal, avançado turco que rompeu o ligamento cruzado do joelho na reta final do campeonato espanhol e enfrenta uma longa paragem.

«Tinha acordo com dois clubes. O Benfica foi quem mais apostou nele. Isso criou-lhe expectativa», revelou Ángel Torres, citado pela Marca.

Apesar de ter de ficar de fora dos relvados nos próximos meses, o Getafe vai dar uma prova de confiança ao avançado de 26 anos: «Vamos prolongar-lhe o contrato», assegurou o dirigente.

Unal, diga-se, protagonizou uma das melhores temporadas da carreira, com 15 golos e cinco assistências em 38 jogos.